В Мордовии зарегистрировали два очага бешенства

В Мордовии были зафиксированы два очага бешенства.

Очаги бешенства были выявлены в селах Берсеневка и Куликовка. В Куликовке с территории личного подсобного хозяйства была доставлена лисица.

На территории указанных населенных пунктов был установлен карантин.

С начала нынешнего года в Мордовии в общей сложности был зарегистрирован 21 неблагополучный пункт по бешенству животных, 11 случаев было выявлено среди домашних плотоядных (кошки, собаки), 6 – среди диких плотоядных (лисицы) и 4 – среди с/х животных (крупный и мелкий рогатый скот).

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Источник: info-rm.com