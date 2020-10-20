В Саранске ограничат движение транспортных средств по улице Студенческой

В Саранске будет ограничено движение транспортных средств по улице Студенческой.

В период с 08:00 21 октября до 23:00 22 октября движение и стоянка транспортных средств будут запрещены на участке упомянутой улицы, пролегающем от улицы Осипенко до улицы Евсевьева.

Кроме того, будет изменено движение автобусного маршрута №32, который вместо улиц Студенческой и Евсевьева (на участке от ул. Студенческой до ул. Ульянова) проследует по улицам П. Морозова и Евсевьева с выездом на улицу Ульянова и далее по действующему маршруту.

Причиной введения данного ограничения является ремонт дороги.

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Источник: adm-saransk.ru