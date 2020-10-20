В Саранске задержали двух преступников из Ульяновска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Ульяновска, подозреваемых в краже и покушении на её совершение.

В магазине, расположенном по адресу – улица Б. Хмельницкого, был задержан 34-летний житель Ульяновска, который пытался пронести мимо кассы портативную колонку.

В тот же день ещё один житель Ульяновска 32-летнего возраста похитил аналогичный товар из упомянутого магазина. Мужчина был задержан.

Жители Ульяновска были привлечены к уголовной ответственности.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф