Два жителя Мордовии подозреваются в незаконной рубке дубов

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов задержали двух местных жителей, которые подозреваются в незаконной рубке дубов.

К уголовной ответственности были привлечены 33-летний житель села Яз. Пятина и 35-летний житель посёлка Кадошкино. В 2018 году один из подозреваемых выписал себе делянку для порубки деревьев в квартале, расположенном в шести километрах от села Семеновка. Его приятель предложил срубить пять дубов на продажу одному из жителей Инсарского района. Не найдя подходящих деревьев на выделе, мужчины решили срубить их за пределами делянки. Древесину, спиленную при помощи бензопилы, подозреваемые вывезли на личном тракторе в хозяйство покупателя. Ущерб, причиненный лесничеству, составил более 45,5 тыс. рублей.

Подозреваемые признали свою вину.

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Источник: 13.мвд.рф