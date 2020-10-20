В Саранске 17-летний парень похитил автомобиль и сдал его в пункт приема металла

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан 17-летний парень, который похитил автомобиль и сдал его в пункт приема металла.

Было установлено, что некоторое время назад 17-летний студент колледжа, вызвав эвакуатор, похитил автомобиль марки ВАЗ-2107, припаркованный возле дома, расположенного по адресу – улица Вокзальная. Транспортное средство парень сдал в пункт приема металла, получив за это 11 тыс. рублей. Водителю эвакуатора студент сказал, что машина принадлежит ему и находится в неисправном состоянии.

В отношении юноши было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф