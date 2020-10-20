В Мордовии прошла операция «Безопасный район»

В Ковылкинском, Инсарском и Кадошкинском районах сотрудниками Госавтоинспекции было проведено оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Безопасный район».

В ходе проведения указанного мероприятия было выявлено 54 факта нарушения ПДД участниками дорожного движения, среди которых чаще всего встречаются нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона.

Также был остановлен пассажирский автобус, в котором отсутствовала кнопка, позволяющая в аварийном режиме открыть двери.

Кроме того, было выявлено четыре водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.

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Источник: 13.мвд.рф