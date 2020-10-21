В Мордовии мужчину насмерть засыпало землей при копании колодца

В Атяшевском районе местный житель погиб, копая колодец.

Утром 20 октября в селе Сабанчеево Атяшевского района несколько человек копали колодец. Во время раскопок произошел обвал грунта, в результате чего на глубине 6-8 метров был завален один из рабочих 35-летнего возраста. В течение нескольких часов мужчину пытались извлечь из-под завала. Когда рабочего достали из-под земли, он был мертв.

В настоящее время сотрудники следственных органов проводят проверку по факту случившегося.

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Источник: mordovia.sledcom.ru