В Саранске в ДТП с участием трех автомобилей пострадала 24-летняя девушка

В Саранске произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадала 24-летняя девушка.

Происшествие произошло утром 20 октября в посёлке Луховка. На улице Октябрьской 62-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Киа-Оптима», не рассчитав безопасную дистанцию, врезался в остановившийся впереди автомобиль марки «Рено-Логан». После этого второе транспортное средство въехало в автомобиль марки ВАЗ-21120, который остановился впереди.

Пострадала 24-летняя пассажирка «Рено». Девушка доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф