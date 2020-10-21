В Мордовии сотрудники ГИБДД за один день задержали двух пьяных автомобилистов

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции за один день задержали двух пьяных автомобилистов.

В ночь на 20 октября на 430-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» инспекторами ДПС ОГИБДД ОМВД России по Зубово-Полянскому району был остановлен автомобиль марки «Богдан». За рулем транспортного средства находился 20-летний молодой человек, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером того же дня в Ельниках стражи порядка на улице Заводской остановили автомобиль марки «Лада-Приора» под управлением 18-летнего пьяного парня.

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Источник: гибдд.рф