В Торбеевском районе горел жилой дом

В Торбеевском районе произошло возгорание жилого дома.

Утром 20 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Лопатино. На улице Центральной загорелся жилой дом №56. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 6 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru