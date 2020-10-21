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Руководитель СУ СК РФ по Мордовии провел личный прием граждан

Руководитель СУ СК РФ по Мордовии провел личный прием граждан

Руководитель СУ СК РФ по Мордовии Анатолий Викторович Ситников провел личный прием граждан.

По причине ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, прием проводился в удаленном режиме.

В ходе приема поступило сообщение о невыплате заявителю руководством коммерческой организации, расположенной Саранске, пособия по беременности и родам, перечисленного на расчетный счет работодателя.

Другой заявитель выражал несогласие с действиями и решениями стражей порядка при проведении доследственных проверок и рассмотрении обращений.

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Источник: mordovia.sledcom.ru