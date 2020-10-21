Руководитель СУ СК РФ по Мордовии провел личный прием граждан

Руководитель СУ СК РФ по Мордовии Анатолий Викторович Ситников провел личный прием граждан.

По причине ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, прием проводился в удаленном режиме.

В ходе приема поступило сообщение о невыплате заявителю руководством коммерческой организации, расположенной Саранске, пособия по беременности и родам, перечисленного на расчетный счет работодателя.

Другой заявитель выражал несогласие с действиями и решениями стражей порядка при проведении доследственных проверок и рассмотрении обращений.

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Источник: mordovia.sledcom.ru