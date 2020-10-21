В Большеигнатовском районе горела баня

В Большеигнатовском районе произошло возгорание бани.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС днём 20 октября. В селе Атяшево загорелась баня, расположенная по адресу – улица Заречная. Огонь повредил постройку на площади, составляющей 12 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Специалисты выясняют, что стало причиной возгорания бани.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru