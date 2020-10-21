Сельхозпредприятия из Мордовии были отмечены золотыми медалями всероссийской выставки

Два сельскохозяйственных предприятия из Мордовии были отмечены золотыми медалями всероссийской выставки «Золотая осень 2020».

В номинации «Мясное скотоводство» золотая медаль была присуждена СППК «Рассвет» Ковылкинского района, которое представляет собой многопрофильное предприятие. На данном предприятии разводят крупный рогатый скот абердин-ангусской породы. Маточное поголовье насчитывает 500 коров.

В номинации «Молочное скотоводство» золотая медаль была присуждена ООО «Исток» Рузаевского района. Это предприятие специализируется на молочном производстве.

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Источник: e-mordovia.ru