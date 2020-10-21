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Сельхозпредприятия из Мордовии были отмечены золотыми медалями всероссийской выставки

Сельхозпредприятия из Мордовии были отмечены золотыми медалями всероссийской выставки

Два сельскохозяйственных предприятия из Мордовии были отмечены золотыми медалями всероссийской выставки «Золотая осень 2020».

В номинации «Мясное скотоводство» золотая медаль была присуждена СППК «Рассвет» Ковылкинского района, которое представляет собой многопрофильное предприятие. На данном предприятии разводят крупный рогатый скот абердин-ангусской породы. Маточное поголовье насчитывает 500 коров.

В номинации «Молочное скотоводство» золотая медаль была присуждена ООО «Исток» Рузаевского района. Это предприятие специализируется на молочном производстве.

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Источник: e-mordovia.ru