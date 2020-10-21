В Мордовии семьям с детьми оказывается консультационная поддержка

В целях повышения компетентности родителей в вопросах воспитания детей в рамках нацпроекта «Образование» предусмотрено создание модели индивидуального психолого-педагогического сопровождения.

Указанная модель уже была опробована межмуниципальным консультационным центром, который работает в пос. Комсомольский Чамзинского района.

Команду консультативного центра составляет большая группа квалифицированных специалистов из нескольких соседних районов. Они поделены на группы, которые занимаются такими направлениями, как «Реализация прав и законных интересов детей», «Успешная адаптация детей при поступлении в детский сад», «Общие вопросы воспитания и развития дошкольников», «Своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого развития детей», «Организация правильного питания ребенка».

В центре можно получить консультации по самому широкому кругу вопросов развития, обучения и воспитания детей, причем и в дистанционной форме тоже.

Консультации оказываются специалистами центра бесплатно.

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Источник: e-mordovia.ru