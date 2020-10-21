Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии провели сплав по реке Сура

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии совместно с ветеранами уголовно-исполнительной системы и других правоохранительных органов республики в рамках месячника пожилого человека организовали и провели сплав по реке Сура.

Психологи говорят о том, что сплав по рекам разной сложности позволяет забыть о проблемах, вызывает всплеск адреналина, доставляет массу удовольствия.

Стоит отметить, что рассматриваемое мероприятие сотрудниками уголовно- исполнительной инспекции проводится ежегодно.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии осужденные написали диктант.

Источник: 13.fsin.su