В одном из исправительных учреждений Мордовии прошел конкурс вышивки

В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН РФ по Мордовии прошел конкурс вышивки на осеннюю тематику под названием «Осенняя пора».

Идея указанного конкурса заключалась в умении женщин показать свое видение осени.

Над работами, представленными на суд зрителей, осужденные трудились более месяца. Их экспозиция была организована в библиотеке исправительного учреждения.

В рассматриваемом конкурсе приняли участие осужденные всех отрядов.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что сотрудники УФСИН РФ по Мордовии провели сплав по реке Сура.

Источник: 13.fsin.su