В Лямбирском районе более 250 школьников занимаются в мобильном технопарке «Кванториум»

Мобильный технопарк «Кванториум» начал работать в Мордовии прошлой осенью в рамках нацпроекта «Образование».

В прошлом году в «Кванториуме» учились школьники Краснослободского, Ковылкинского, Зубово-Полянского, Рузаевского, Атяшевского и Ичалковского районов.

«Кванториум» представляет собой автомобиль, оснащенный высокотехнологичным оборудованием, аналогичным тому, на котором занимаются в детском технопарке в Саранске. Образовательный комплекс помогает ребятам освоить лазерные и космические технологии, основы виртуальной и дополненной реальности, робототехнику и другие инженерные направления.

В этом году мобильный технопарк побывал в Ардатовском, Чамзинском и Ромодановском районах. С 19 октября он работает в Лямбирской СОШ № 2, где 252 ученика знакомятся с программами дополнительного образования.

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Источник: e-mordovia.ru