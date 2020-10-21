В Саранске разыскиваются парни, подозреваемые в краже товара из магазина бытовой техники

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают двух парней, которые подозреваются в краже товара из магазина бытовой техники.

Два неизвестных гражданина 29 сентября нынешнего года, находясь в магазине, расположенном по адресу – улица Энгельса, похитили три пары наушников, общая стоимость которых составляет 7150 рублей.

Один из предполагаемых преступников был одет в темную куртку с капюшоном, джинсы синего цвета, темные кроссовки. На спине парня был темный рюкзак. Второй молодой человек был одет в темный спортивный костюм с полосой на груди белого цвета, темную куртку с капюшоном и подкладкой ярко-красного цвета, темные кроссовки с подошвой белого цвета.

Все, кто что-либо знает о личностях или местонахождении разыскиваемых граждан, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8(8342)29-90-02 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф