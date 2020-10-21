Мошенник, представившийся работником банка, ограбил 35-летнюю жительницу Саранска

В Саранске местная жительница была ограблена мошенником, который представился сотрудником банка.

Некоторое время назад 35-летней жительнице Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка и сообщил о том, что некие мошенники пытаются похитить денежные средства со счета женщины. Затем незнакомец заявил, что горожанке нужно срочно перечислить деньги на другой счет. Женщина подошла к ближайшему банкомату и сняла с карты 76,5 тыс. рублей. Затем горожанка перечислила денежные средства на указанный якобы работником банка счет.

Мошенник вновь связался с жительницей Саранска и сообщил, что своими деньгами она сможет воспользоваться только в том случае, если перечислит на упомянутый счет ещё 100 тыс. рублей. Одолжив денежные средства у знакомых, женщина перевела необходимую сумму, после чего якобы сотрудник банка перестал выходить на связь.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф