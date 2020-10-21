Житель Зубово-Полянского района пойдет под суд по обвинению в незаконной рубке лесных насаждений

В Зубово-Полянском районе суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений.

В сентябре нынешнего года 46-летний житель указанного района с помощью бензопилы спилил 27 берез на территории выдела, расположенного в двух километрах от села Журавкино. Древесину мужчина вывез на личном тракторе в свое хозяйство, где заготовил дрова.

Сумма ущерба, причиненного лесничеству, составила более 170 тыс. рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф