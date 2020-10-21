В Торбеевском районе горела древесина

В Торбеевском районе пожарные ликвидировали возгорание древесины.
Утром 20 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Виндрейского лесничества, квартал №164. Горела древесина.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь уничтожил остатки древесины на площади 1 га.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и требований при эксплуатации электроприборов.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru