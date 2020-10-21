Административная комиссия Октябрьского района Саранска подвела итоги работы за сентябрь

Была опубликована информация о работе административной комиссии Октябрьского района Саранска за сентябрь 2020 года.

За отчетный период в указанную административную комиссию для рассмотрения и принятия решения поступило 49 материалов проверки ОП №1 УМВД России по Саранску. Было вынесено 18 определений об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.

Должностными лицами администрации Октябрьского района Саранска было составлено за сентябрь 44 протокола.

Административной комиссией в прошлом месяце было проведено 2 заседания, на которых было рассмотрено 64 административных дела. К административной ответственности с наложением административного штрафа были привлечены 57 физических лиц, 2 должностных лица, 2 индивидуальных предпринимателя. Общая сумма штрафов составила 42,4 тыс. рублей.

На исполнение в отделы судебных приставов Мордовии было направлено 9 постановлений комиссии о назначении административного наказания.

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Источник: adm-saransk.ru