В Торбеевском районе была выявлена несанкционированная свалка

Прокуратурой Торбеевского района в администрации Красноармейского сельского поселения была проведена проверка соблюдения законодательства об отходах производства и потребления.

В ходе указанной проверки было установлено, что на земельном участке, расположенном в границах упомянутого муниципального образования, в нарушение требований федерального законодательства имеется несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов.

Администрацией Красноармейского сельского поселения меры по ликвидации свалки не предпринимались.

В Торбеевский районный суд было направлено административное исковое заявление с требованием о признании незаконным бездействия администрации поселения и об обязательстве ликвидировать несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов.

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Источник: epp.genproc.gov.ru