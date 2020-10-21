В Мордовии прокуратура добивается устранения нарушений законодательства о концессионных соглашениях

Прокуратура Мордовии добивается устранения нарушений законодательства о концессионных соглашениях.

В Инсарском районе было установлено заключение концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения неуполномоченным лицом, а не органом местного самоуправления, и без проведения конкурсных процедур. Незаконная сделка была оспорена в арбитражном суде.

Прокурором Атюрьевского района был выявлен факт передачи муниципальным предприятием без конкурса предназначенных для централизованного обеспечения водоснабжением населения с. Атюрьево 234 объектов жилищно-коммунального назначения по договору аренды, а не по концессионному соглашению, в связи с чем директору предприятия было внесено представление.

Ковылкинским межрайонным прокурором главе Кочелаевского сельского поселения было внесено представление по факту передачи местной администрацией 10 объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих водоснабжение населения Кочелаевского сельского поселения, в безвозмездное пользование коммерческой организации.

Кроме того, в нынешнем году по искам прокуратуры республики арбитражным судом были признаны недействительными сделки по передаче в Ельниковском, Зубово-Полянском, Торбеевском районах муниципальными учреждениями и предприятиями 128 находящихся в муниципальной собственности объектов водоснабжения и 18 объектов теплоснабжения в аренду, а не по концессионным соглашениям.

По постановлениям прокуроров Зубово-Полянского, Ельниковского и Торбеевского районов руководители муниципальных предприятий и учреждений за неправомерное распоряжение муниципальным имуществом были привлечены к ответственности, по постановлению прокурора Торбеевского района директор муниципального предприятия понес ответственность за отсутствие регистрации в установленном порядке прав на переданное в хозяйственное ведение муниципального имущества жилищно-коммунального назначения.

С начала нынешнего года прокуратурой республики в арбитражном суде в общей сложности было оспорено 8 сделок по незаконной передаче имущества жилищно-коммунального назначения, по мерам прокурорского реагирования 5 лиц привлечены к административной ответственности, 4 – к дисциплинарной.

Также читайте о том, что в Торбеевском районе была выявлена несанкционированная свалка.

Источник: epp.genproc.gov.ru