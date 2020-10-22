В Саранске полицейские изъяли марихуану у студента

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли марихуану у парня.

Возле дома, расположенного по адресу – улица Республиканская, стражами порядка был задержан студент одного из высших учебных заведений города, в ходе личного досмотра которого была обнаружена и изъята марихуана массой 6,4 г.

Молодой человек заявил, что приобрел запрещенное вещество для личного потребления.

В отношении парня было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф