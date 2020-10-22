В Рузаевке сотрудники полиции выявили нарушения режима работы кафе

В Рузаевке сотрудниками правоохранительных органов были выявлены нарушения режима работы кафе.

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками отдела МВД России по Рузаевскому району, были выявлены нарушения установленного временного режима работы тремя кафе в Рузаевке.

По материалам проверок будут составлены административные протоколы и направлены в суд для рассмотрения по существу, а виновные лица будут привлечены к административной ответственности.

В настоящее время деятельность ресторанов, кафе, столовых и иных организаций общественного питания разрешается не ранее 08:00 и не позднее 23:00.

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Источник: 13.мвд.рф