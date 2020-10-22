В Инсарском районе горела баня

В Инсарском районе произошло возгорание бани.

Вечером 21 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Русская Паевка. На улице Центральной загорелась баня. Огонь повредил постройку на площади 30 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru