Сотрудники учебного центра УФСИН РФ по Мордовии оказали помощь ветерану

Сотрудники межрегионального учебного центра УФСИН РФ по Мордовии в рамках проведения месячника пожилых людей посетили на дому ветерана уголовно-исполнительной системы Ольгу Петровну Шлыкову.

Целью указанного посещения стало оказание помощи ветерану в уборке приусадебного участка.

Ольга Петровна вышла в отставку с должности начальника дежурной части, после выхода на пенсию продолжила работать в учебном центре заведующей столовой.

Сотрудники учебного центра убрали листву, ботву в огороде, раскидали перегной, вскопали участок, подготовив грядки для весенней посадки.

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Источник: 13.fsin.su