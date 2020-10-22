В Мордовии общественники посетили следственный изолятор и колонию

Представители ОНК посетили следственный изолятор №2 и исправительную колонию №13 УФСИН РФ по Мордовии.

Представители общественности совершили обход указанных учреждений, побывали в жилых помещениях отрядов, штрафном изоляторе, помещениях камерного типа.

Кроме того, один из общественников принял участие в заседании административной комиссии СИЗО-2, в рамках которой была проведена аттестация двух осужденных. По результатам рассмотрения было принято решение перевести осужденных из обычных в облегченные условия.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su