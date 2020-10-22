В Зубово-Полянском районе в результате ДТП погибла 62-летняя женщина

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого погибла 62-летняя женщина.

Происшествие произошло вечером 21 октября на 430-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 44-летний гражданин, находившийся за рулем кроссовера марки «Киа-Соренто», в определенный момент движения потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в легковой автомобиль марки «Рено-Логан», остановившийся перед совершением поворота. После этого легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком марки «ДАФ», а затем её отбросило на обочину, где она врезалась в грузовой автомобиль марки «МАН».

Водитель «Рено» 60-летнего возраста и его 62-летняя пассажирка были госпитализированы в районную больницу. В медицинском учреждении женщина скончалась.

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Источник: гибдд.рф