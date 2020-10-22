В Саранске в ДТП пострадали два человека

В Саранске в результате ДТП пострадали два человека.

Происшествие произошло поздним вечером 21 октября на территории посёлка Ялга. На улице Российской 43-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Шкода», по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство совершило наезд на ограждение.

Телесные повреждения получили водитель иномарки и его 42-летняя пассажирка. Пострадавшие доставлялись в одну из больниц Саранска, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

Известно, что водитель иномарки пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Также читайте о том, что в Зубово-Полянском районе в результате ДТП погибла 62-летняя женщина.

Источник: гибдд.рф