В Саранске была задержана женщина, пользующаяся водительским удостоверением, находящимся в розыске

По Саранску разъезжала женщина с водительским удостоверением, которое числится в розыске.

Утром 21 октября на проспекте Ленина сотрудниками ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен автомобиль марки Range Rover, за рулем которого находилась 44-летняя гражданка. В ходе проверки документов выяснилось, что предъявленное женщиной водительское удостоверение находится в розыске.

Для дальнейшего разбирательства указанная гражданка была доставлена в ОП №3 УМВД России по Саранску.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф