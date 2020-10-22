В Саранске ремонтируют дорогу по улице Студенческой

В Саранске в настоящее время идет ремонт дороги по улице Студенческой.

Подрядная организация ООО «МАПО-Транс» отремонтирует участок от улицы Чкалова до улицы Осипенко общей протяженностью 816 метров.

Ремонт дороги по улице Студенческой стал возможен благодаря экономии денежных средств.

Предусмотрена частичная замена бортового камня, фрезерование старого слоя асфальта и укладка выравнивающего. Для финишного слоя будет использован высокопрочный щебеночно-мастичный асфальтобетон. Также будет модернизировано наружное освещение, установлены дорожные знаки и искусственная дорожная неровность, нанесена разметка.

До конца ноября подрядная организация должна завершить ремонт.

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Источник: adm-saransk.ru