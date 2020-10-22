Жителям Саранска предлагают высказать свое мнение о трехфазном режиме работы светофоров

В этом году в Саранске светофоры начали переводить в трехфазный режим работы, который исключает пересечение пешеходных и транспортных потоков.

На некоторых участках по указанной причине стали возникать большие пробки, что вызывает очень много нареканий. Многочисленные обращения жителей города с просьбами об отмене трехфазного режима поступают в адрес мэра города Петра Тултаева.

Чтобы узнать мнение как можно большего числа горожан по этому вопросу, градоначальник поручил провести опрос. По результатам проведенного голосования будет принято окончательное решение.

Пока что в Саранске перевод светофоров в трехфазный режим приостановлен.

Голосование будет проходить до 1 ноября на страницах городской администрации в социальных сетях.

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Источник: adm-saransk.ru