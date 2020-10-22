В лесах Мордовии завершился пожароопасный сезон

В связи с понижением среднесуточной температуры воздуха и установившейся осенней дождливой погодой приказом министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии пожароопасный сезон в лесах республики закрыт.

За пожароопасный сезон текущего года на территории Мордовии произошло два лесных пожара, общая площадь которых составляет 4,3 га. Лесному фонду ущерб не был причинен.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru