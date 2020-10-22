В Рузаевском районе обновили дороги в городе и сельских поселениях

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году на ремонт девяти дорог в Рузаевском районе было выделено 120 млн рублей.

На днях в Ключарево завершился ремонт внутрипоселковой дороги по улице Центральная. Протяженность пути составляет 1850 м, стоимость – более 15 млн рублей.

В начале октября в Пайгармском сельском поселении прошла комиссионная приемка дороги по улице Центральная. Ее протяженность равна 1286 м, а стоимость составляет почти 11,5 млн руб.

Были завершены работы по ремонту автодороги между Татарской Пишлей, Пайгармой и Мордовской Пишлей. На участке, протяженность которого составляет 1250 м, был выполнен ремонт покрытия, его площадь равна 7500 м2. Были установлены дорожные знаки и автобусная остановка, нанесена горизонтальная дорожная разметка, в том числе пешеходные переходы.

В прошлом году в Русском Баймаково был отремонтирован участок дороги протяженностью 350 м, от улицы Восточная до улицы Молодежная. В конце сентября этого года в селе обновили еще 220 метров дорожного полотна по улице Солнечная. Отныне эта улица до храма полностью асфальтирована.

В Рузаевке завершился ремонт дороги по улице Чапаева. Здесь заасфальтировали 533 м проезжей части. Новый асфальт также появился на улицах Терешковой и Зои Космодемьянской. Отремонтирован почти один километр дороги по улице Беднодемьяновская.

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Источник: e-mordovia.ru