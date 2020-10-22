В Саранске осудили мужчину, угрожавшего убийством бывшей сожительнице

В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, который избил свою бывшую гражданскую супругу и угрожал ей убийством.

Вечером 26 июля нынешнего года 37-летний житель Саранска гостил у своей бывшей гражданской супруги. Из-за былых обид и ревности между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений осужденный стал избивать бывшую сожительницу, а также принялся высказывать в её адрес угрозы убийством. Женщина стала кричать и просить прекратить указанные действия. После этого мужчина стал душить бывшую сожительницу. Затем преступник, осознав, какую опасность могут иметь его действия, перестал душить пострадавшую и ушел.

Решением суда в отношении жителя Саранска была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф