Неизвестная мошенница ограбила 42-летнего жителя Саранска

В Саранске местный житель был ограблен неизвестной мошенницей, которая представилась сотрудницей банка.

Некоторое время назад 42-летнему жителю Саранска позвонила неизвестная гражданка, которая представилась сотрудницей банка и сообщила о том, что некие преступники пытаются оформить на её имя кредит. Затем незнакомка заявила, что горожанин должен самостоятельно взять в кредит 200 тыс. рублей через приложение, дабы пресечь действия злоумышленников.

Мужчина оформил кредит, а затем перечислил деньги на указанный мошенницей счет. После этого якобы сотрудница банка перестала выходить на связь.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф