В Атюрьево горели надворная постройка и гараж

В Атюрьево произошло возгорание гаража и надворной постройки.

Утром 21 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Бараева. Горели гараж и надворная постройка.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил гараж и надворную постройку на площади 36 квадратных метров. Кроме того, пламя уничтожило 500 кг сена.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф