Жительница Лямбирского района принесла в банк фальшивые деньги

В Мордовии была изъята из оборота поддельная денежная купюра.

Было установлено, что 51-летняя жительница Лямбирского района передала кассиру банка для погашения кредита купюры номиналом 5 тыс. рублей на общую сумму 300 тыс. рублей. Во время проверки денежных средств было установлено, что одна из банкнот является фальшивой.

Женщина пояснила, что денежные средства у неё формировались длительное время и хранила она их по месту проживания.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф