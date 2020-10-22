Жительница Мордовии, обвиняемая в повреждении двери квартиры, предстанет перед судом

В Лямбирском районе суд вынесет приговор в отношении местной жительницы, которая обвиняется в повреждении двери квартиры знакомой своего мужа.

В конце февраля нынешнего года 40-летняя жительница указанного района, зная, что её супруг находится в гостях у своей знакомой, пришла в дом, где живет соперница. Позвонив несколько раз в дверь и не дождавшись ответа, женщина стала наносить удары по металлической двери руками и ногами, а затем выломала ручку с места крепления.

Когда жена гостя ушла, владелица жилья сообщила о случившемся сотрудникам полиции.

В ходе экспертизы было установлено, что многочисленные вмятины и царапины на наружной поверхности дверного полотна, образовавшиеся в результате преступных действий обвиняемой, а также отломанная ручка являются значительными и неустранимыми дефектами.

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Источник: 13.мвд.рф