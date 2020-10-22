В школах Саранска осенние каникулы начнутся 26 октября

В Саранске было принято оперативное решение о частичном изменении 23 октября режима учебного процесса в школах города.

Для начальной школы (1–4-й класс) в пятницу, 23 октября, учебный процесс будет проводиться в штатном режиме, для учащихся 5–11-х классов – в режиме онлайн.

Кроме того, были изменены сроки осенних каникул. Отдыхать ученики школ Саранска будут в период с 26 октября по 3 ноября.

Перед каникулами во всех классах будут проведены классные часы, во время которых дополнительно будут разъяснены правила безопасного поведения в условиях текущей эпидемической обстановки.

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Источник: adm-saransk.ru