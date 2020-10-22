В Мордовии арестовали имущество хлебозавода

По причине неисполнения ООО «Большеберезниковский хлебозавод» обязанности по уплате налогов межрайонная инспекция ФНС России №3 по Мордовии обратилась в прокуратуру Большеберезниковского района с постановлениями о наложении ареста на имущество должника.

Прокурор Большеберезниковского района, установив, что предъявляемые налоговым органом требования к аресту имущества соблюдены, принял решение о санкционировании ареста имущества указанной организации на сумму свыше 8 млн рублей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии прокуратура добивается устранения нарушений законодательства о концессионных соглашениях.

Источник: epp.genproc.gov.ru