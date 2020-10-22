В Саранске полицейские изъяли синтетические наркотики у мужчины

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у мужчины.

Возле дома, расположенного по адресу – улица Победы, стражами порядка был задержан гражданин 1977 года рождения, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты синтетические наркотики массой 0,51 г.

Горожанин заявил, что запрещенное вещество он приобрел на одном из сайтов для личного потребления.

В отношении жителя Саранска было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф