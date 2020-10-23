В Торбеево 55-летний автомобилист сбил 50-летнюю женщину

В Торбеево 50-летняя женщина попала под колёса автомобиля.

Происшествие произошло утром 22 октября на улице Водяной. По предварительной информации, 55-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Рено-Логан», совершая разворот, проявил невнимательность, в результате чего транспортное средство совершило наезд на 50-летнюю женщину.

Пострадавшая доставлялась в районную больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф