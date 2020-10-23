Житель Рузаевского района, жестоко избивший знакомого, отправится в тюрьму

В Рузаевском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, который жестоко избил своего знакомого.

В начале апреля нынешнего года 34-летний житель села Пайгарма указанного района гостил у своего 35-летнего знакомого. В компании владельца жилья и ещё нескольких человек гость распивал спиртные напитки. В определенный момент 34-летний гражданин приревновал хозяина дома к своей сожительнице. По этой причине между мужчинами вспыхнула ссора. Гость взял в руки черенок от лопаты и стал избивать им владельца жилья по голове. Спустя некоторое время черенок разломался на несколько частей. После этого 34-летний мужчина ушел домой.

Пострадавший в результате избиения получил ушиб головного мозга и открытую черепно-мозговую травму.

Решением суда в отношении 34-летнего гражданина была избрана мера наказания в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф