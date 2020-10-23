В Лямбирском районе водитель иномарки сбил женщину

В Лямбирском районе женщина попала под колёса иномарки.

Происшествие произошло днём 22 октября на 1-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское, Ульяновск и Татарскую Тавлу. По предварительной информации, 49-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Хендай-Солярис», проявив невнимательности при разъезде со встречной машиной, допустил наезд на 53-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части в попутном направлении.

Водитель иномарки скрылся в места ДТП, но в кратчайшие сроки был найден и задержан.

Пострадавшая доставлялась в больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф