Жительница Саранска пойдет под суд по обвинению в краже ювелирных изделий

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 23-летней местной жительницы, которая обвиняется в краже золотых изделий.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в начале сентября нынешнего года 23-летняя жительница Саранска гостила у своей 24-летней соседки. Когда хозяйка квартиры вышла в другую комнату, гостья похитила из её сумочки золотые серьги и два золотых кольца общей стоимостью 50 тыс. рублей. Украденные изделия горожанка сдала в ломбард.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемой находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф