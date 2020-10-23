В Мордовии сотрудники ГИБДД за один день задержали двух пьяных водителей

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции за один день задержали двух пьяных автомобилистов.

В ночь на 22 октября на 4-м километре дороги, соединяющей Ельники, Надеждино, Н. Никольск и Софьино, сотрудники ДПС ОГИБДД МВД России «Краснослободский» остановили автомобиль марки «Шевроле-Круз», за рулем которого находился 30-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Спустя пару часов в Саранске стражи порядка на улице Республиканской остановили автомобиль марки «Ниссан-Альмера». Транспортным средством управлял 34-летний гражданин, который был пьян.

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Источник: гибдд.рф