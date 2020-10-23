Неизвестный мошенник ограбил 62-летнего жителя Саранска

В Саранске местного жителя ограбил мошенник, который представился сотрудником банка.

Некоторое время назад 62-летнему жителю Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка и сообщил, что некие мошенники пытаются похитить денежные средства со счета горожанина. Затем незнакомец заявил, что пострадавшему необходимо срочно перечислить деньги на так называемый страховой счет, открытый в другом банке. В итоге житель Саранска через онлайн-приложение перевел на указанный мошенником счет 350 тыс. рублей. После этого якобы работник банка перестал выходить на связь.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф